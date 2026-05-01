bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)

Вижте кога легендата очаква да се завърне към ски състезанията

81 дни след зловещото падане и 8 операции по-късно, Линдзи Вон показа несломим дух и вече ходи с токчета, макар и с патерици.

Една от най-великите спортистки в историята, която преди близо 4 месеца едва не загуби левия си крак, се появи по впечатляващ начин в едно от най-популярните американски предавания.

"Понеделник ще бъде голям ден за мен, защото ще се оставя патериците поне за 18 метра и ще присъствам на Met Gala", каза Вон.

 
 
 
Легендарната скиорка отговори и на въпроса дали ще се върне отново към състезанията:

"Искам да карам ски, независимо дали ще се състезавам или не. Обичам планините. Така че ще ме виждате да карам по един или друг начин"

Линдзи добави, че евентуално завръщане може да се очаква през сезон 2027/2028, защото тепърва ѝ предстои още една операция на кръстните връзки, а после дълго възстановяване.

Ужасът в Италия

Златната медалистка по спускане от Олимпийските игри през 2010 г. се завърна в Белия керван през сезон 2024/25 с цел да спечели още един олимпийски медал и пристигна в Италия като лидер в Световната купа.

Тя участва в Кортина д'Ампецо с разкъсване на кръстните връзки на лявото коляно. Олимпийското ѝ състезание на 8 февруари обаче продължи само 13 секунди, докато не се закачи във врата и не падна тежко.

Вон получи и фрактура на пищяла, а впоследствие разкри, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

 
Тагове:

сащ травма ски легенда линдзи вон Италия вон контузия ужас милано тежка токчета олимпийски игри кошмар величие коляно патерици скиорка кортина пищял

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV