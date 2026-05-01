81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)

81 дни след зловещото падане и 8 операции по-късно, Линдзи Вон показа несломим дух и вече ходи с токчета, макар и с патерици.

Една от най-великите спортистки в историята, която преди близо 4 месеца едва не загуби левия си крак, се появи по впечатляващ начин в едно от най-популярните американски предавания.

"Понеделник ще бъде голям ден за мен, защото ще се оставя патериците поне за 18 метра и ще присъствам на Met Gala", каза Вон.

Легендарната скиорка отговори и на въпроса дали ще се върне отново към състезанията:

"Искам да карам ски, независимо дали ще се състезавам или не. Обичам планините. Така че ще ме виждате да карам по един или друг начин"

Линдзи добави, че евентуално завръщане може да се очаква през сезон 2027/2028, защото тепърва ѝ предстои още една операция на кръстните връзки, а после дълго възстановяване.

Ужасът в Италия

Златната медалистка по спускане от Олимпийските игри през 2010 г. се завърна в Белия керван през сезон 2024/25 с цел да спечели още един олимпийски медал и пристигна в Италия като лидер в Световната купа.

Тя участва в Кортина д'Ампецо с разкъсване на кръстните връзки на лявото коляно. Олимпийското ѝ състезание на 8 февруари обаче продължи само 13 секунди, докато не се закачи във врата и не падна тежко.

Вон получи и фрактура на пищяла, а впоследствие разкри, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.