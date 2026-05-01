Лийдс на Илия Груев почти си осигури оцеляването

Лийдс на Илия Груев почти си осигури място в английската Висша лига и през следващия сезон. Йоркширци не допуснаха изненада на старта на 35-ия кръг - победиха с 3:1 предпоследния Бърнли у дома.

Така тимът на Даниел Фарке събра 43 точки и се изкачи до 14-ата позиция - 9 над първия под чертата - Тотнъм, който обаче все още не е изиграл своя двубой от кръг. "Шпорите" гостуват на борещия се за участие в Шампионската лига Астън Вила в късния неделен мач.

Тази вечер Лийдс стигна до безценните три точки с голове на Антон Щах в 8', Ноа Окафор в 52' и Доминик Калвърт-Люин в 56'. За вече изпадналия Бърнли точен беше Лум Чауна в 71'.

На 99.9% във Висшата лига и догодина

И днес Лийдс беше без Футболист №1 на България за 2025 г. Груев получи контузия в края на април и пропуска остатъка от сезона.

С успеха Лийдс прекъсна серията си от 3 мача без такъв срещу Бърнли. И в трите "белите" дори не отбелязаха гол - 0:1, 0:0 и 0:2.

В 36-ия кръг Лийдс гостува на закъсалия Тотнъм, докато Бърнли приема Астън Вила.

англия бърнли победа лийдс оцеляване илия груев висша лига контузен

