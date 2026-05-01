Пеп за ПСЖ - Байерн: Лоши треньори и слаби играчи, предпочетох Стокпорт

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола направи култов коментар защо е предпочел да изгледа на живо двубоя от трета английска дивизия Стокпорт - Порт Вейл (1:2), вместо зрелищния полуфинал в Шампионската лига Пари Сен Жермен - Байерн Мюнхен (5:4).

"Ден по-рано погледнах програмата и видях, че ПСЖ и Байерн Мюнхен играят и си помислих: Какъв катастрофален мач! Треньорите са лоши - Луис (Енрике) и Вини (Венсан Компани), а играчите - наистина слаби", започна каталунецът в пресконференцията си преди шампионатното гостуване на Евертън.

"Обичам английския футбол и реших да отида в Стокпорт. Следващия сезон, когато старият ми отбор, Байерн Мюнхен, играе, ще бъда залепен за дивана. Гледах мача ПСЖ - Байерн Мюнхен веднага след срещата в Стокпорт. Завърших с чаша вино, вече знаейки резултата"

"Случилото се в Париж беше страхотно. Това е футболът. Всеки има свой собствен стил, но беше добър мач. Атлетико Мадрид срещу Арсенал беше друг добър мач. Разбира се, когато вкараш девет гола на полуфинал, това е фантастично, но трябва да приемем футбола по различни начини", коментира още Гуардиола.

Мач за историята

Откакто турнирът носи името "Шампионска лига" в полуфиналите не сме виждали 5 попадения преди почивката.

Освен че постави рекорд за брой голове в настоящия формат, мачът изравни и 3:6 между Рейнджърс и Айнтрахт Франкфурт в реванша от сезон 1959/1960 в Купата на европейските шампиони. Тогава германците пристигат в Шотландия със солиден аванс от 6:1.