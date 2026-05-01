Откриха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова (ВИДЕО)

Славия покани някои от грандовете на клубния баскетбол

За девети път в София започна турнирът за момичета в памет на великата Ваня Войнова, чието име блести в баскетболната Зала на славата.

Славия покани някои от грандовете на европейския клубен баскетбол, като Партизан Белград и Арис Солун. В надпреварата за момичета до 14 години участва още и тимът на Бела вода.

Турнирът в столичната зала Триадица продължава до неделя, когато ще бъдат финалът и награждаването.

Програмата

1 май, петък:
16:00 ч. Арис - Партизан
18:00 ч. Славия – Бела вода

2 май, събота:
9:00 ч. Бела вода - Арис
11:00 ч. Славия - Партизан
16:00 ч. Бела вода - Партизан
18:00 ч. Славия - Арис

3 май, неделя:
9:00 ч. Малък финал - среща за третото място
11:00 ч. Финал
13:00 ч. Закриване и награждаване

33 години непрежалима

Родена на 27 декември 1934 г.,  Ваня Войнова е чувствително дете с разностранни таланти. Никой не подозира, че точно тя, ще надскочи висини, граничещи с безкрайността.

Тази безкрайност започва с балет. Тя е силно увлечена по изкуството. Изведнъж обаче израства на височина, с обувки №40. За баскетбола я открадва от репетиция треньорът-великан Веселин Темков. Отмъква я с колелото си и я води в залата. Годината е 1948-а. Връщане назад няма.

Вуйчо ѝ е хокеист, подарява ѝ кънки за лед, но тя вече е решила. Нищо, че душата ѝ е деликатна. Нищо, че семейството ѝ е против. Баба ѝ смята, че спортът е ужасно за жените. А балетът остава ярък отпечатък върху нея. Движенията ѝ са грациозни, така и не успява да спре да тича на пръсти.

На 16 Войнова вече е в женския национален отбор. На 24 извежда България до първата и последна европейска титла за женския ни баскетбол. На 25 е световна вицешампионка. На 30 печели втори медал от световно първенство. Център №1 в света през 60-те години.
 
Войнова е баскетболистка №1 в Европа за 1958 г. Приета е посмъртно в Залата на славата. Изиграва 222 мача за националния отбор. 2 пъти европейска шампионка и 15 пъти шампионка на България със Славия.

Ваня Войнова не е просто име, Войнова е ЗНАМЕ, което никога не трябва да бъде сгъвано.

 
Лудогорец критикува съдиите в реванша с ЦСКА, но няма да подава жалба

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността

Пеп за ПСЖ - Байерн: Лоши треньори и слаби играчи, предпочетох Стокпорт

Гавалюгов грабна приза

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

