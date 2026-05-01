Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността

1 май 1994 г., Гран при на Сан Марино на пистата "Имола" в Италия.

Със сигурност тези думи карат хиляди, ако не и милиони сърца да се свият от болка, а устите да замълчат признателно поне за минута.

1 май 1994 г. е денят, в който своята последна обиколка на пистата прави великият Айртон Сена - трикратният шампион на Формула 1.

Трагедията

34-годишният бразилски пилот на "Уилямс" се забива с близо 300 км/ч в бетонна преграда на завоя "Тамбурело", когато прави своята седма обиколка.

Причината за настъпилата смърт е фатална рана в областта на дясната вежда. Сена я получава от носач на предното окачване, който пробива каската му при удара.

Бразилецът изпада в кома. На пистата веднага пристигат медици, той е откаран в болница, но там са безсилни. Няколко часа след инцидента системите, които го поддържат жив, са изключени.

Сена умира! Той никога повече няма да прави обиколки на пистата, той никога повече няма да развее бразилския флаг, когато спечели. Той завинаги остана с 3 титли, 41 победи в стартове във Формула 1, 80 присъствия на почетната стълбичка.

А светът на моторните спортове винаги ще поглежда към датата 1 май с буца в гърлото!

Началото

Някак в света не се прокрадва и съмнение, че Сена можеше да постигне още много! Че той е между най-великите в света.

Роденият през 1960 г. в Сау Пауло бъдещ пилот започва да кара като невръстно дете. Като малък има проблеми с координацията и баща му му дава карт с двигател от косачка. Тогава Сена е само на 4 годинки. Първото си състезание печели когато е на 13, тъй като по закон преди тази възраст не може да участва в надпревари по картинг. Следват пет поредни шампионски титли в картинга.

Човекът, който му дава първите насоки към автомобилните спортове - баща му Милтон, в един момент го кара да се откаже. Сена е принуден сам да търси спонсори, но идеята му се проваля и през октомври 1981 година обявява оттеглянето си. Завръща се в Бразилия, където за кратко опитва да се занимава със строителната фирма на баща си. Там желанието му да се състезава се засилва, а изборът пред Сена е само един - автомобилните спортове.

Дебютът му във Формула 1 е през 1984 г. с екипа на "Толеман". Качва се три пъти на подиума в Монако, Великобритания и Португалия. В края на сезона Сена напуска "Толеман" и отива в "Лотус". От 1988 до 1994 г. е част от "Макларън", а във фаталния сезон кара за "Уилямс".

Защо?

32 години след онзи трагичен 1 май, Сена продължава да е пример и вдъхновение като пилот. Смъртта му обаче продължава да повдига въпроси.

На 30 април 1994 г., на същата писта, на същото състезание, но в квалификациите, животът си губи Роланд Ратценбергер. Смъртта на австрийския пилот на "Симтек" е шокираща. От 12 години на пистата на Формула 1 не се е случвала трагедия!

Ратценбергер загива, след като на завоя "Вилньов" излита от трасето и се забива в предпазната стена.

Тази трагедия потриса Сена. Ден по-късно, в неговия разбит болид, е намерено австрийско знаме. Смята се, че бразилецът е имал планове да го развее в памет на своя колега.

Очевидци на трагедията твърдят, че в деня на смъртта си Сена е бил нетипично нервен. Бразилецът има куп ритуали преди старт, а на "Имола" не изпълнява нито един. Спекулира се, че се е притеснявал заради конкуренцията в лицето на младия Михаел Шумахер, заел втора позиция на старта именно след него. Говори се, че се е скарал с приятелката си Адриане часове преди да потегли...

Освен това той е познавал отлично пистата и фаталния завой "Тамбурело"!

След трагедията, която се случва точно в 14:14 ч., частите на болида на Сена са събрани светкавично от организаторите на надпреварата. Те твърдят, че по този начин са предотвратили кражбата им и по-нататъшното им препродаване на колекционери.

В последствие болидът е натоварен на камион и закаран в полицейското управление, а и до днес няма ясна позиция какво е довело до катастрофата, в която света загуби един от най-великите във Формула 1!

Поклон пред Айртон Сена!