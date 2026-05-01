bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

Месец остава до шоуто със Стефанос Циципас, което може да гледате пряко по bTV

Григор Димитров няма да играе на "Мастърс" турнира в Рим.

Българският тенисист трябваше да се включи в квалификациите за основната схема на надпреварата в италианската столица, но е решил да се оттегли. 

Новината идва часове след като той отпадна в първия кръг на "Чалънджър" надпреварата в Екс-ан-Прованс, Франция. 

Къде ще играе?

Димитров и щабът му са преценили, че за него е по-добре да се включи в друг "Чалънджър" турнир - този в Бордо, който започва на 12 май

За първи път от 2012 г. българинът няма да е в основната схема на турнира в Рим. През миналия сезон той отпадна във втори кръг, а най-доброто му постижение е полуфиналът от 2014 г., когато на пътя му към трофея застана Рафаел Надал.

Григор за първи път ще играе в Бордо. 

Мачът с Циципас

Мачовете в този период са подготовка за завръщане сред най-добрите, тъй като българинът претърпя тежка контузия на гръдния мускул през миналия сезон, но и за зрелището, което очаква родната публика на 12 юни. 

Тогава, в София, Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV. 

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV