Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

Григор Димитров няма да играе на "Мастърс" турнира в Рим.

Българският тенисист трябваше да се включи в квалификациите за основната схема на надпреварата в италианската столица, но е решил да се оттегли.

Новината идва часове след като той отпадна в първия кръг на "Чалънджър" надпреварата в Екс-ан-Прованс, Франция.

Къде ще играе?

Димитров и щабът му са преценили, че за него е по-добре да се включи в друг "Чалънджър" турнир - този в Бордо, който започва на 12 май.

За първи път от 2012 г. българинът няма да е в основната схема на турнира в Рим. През миналия сезон той отпадна във втори кръг, а най-доброто му постижение е полуфиналът от 2014 г., когато на пътя му към трофея застана Рафаел Надал.

Григор за първи път ще играе в Бордо.

Мачът с Циципас

Мачовете в този период са подготовка за завръщане сред най-добрите, тъй като българинът претърпя тежка контузия на гръдния мускул през миналия сезон, но и за зрелището, което очаква родната публика на 12 юни.

Тогава, в София, Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV.