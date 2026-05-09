Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)

Женският национален отбор на Република Корея (U17) претърпя тежка загуба с 0:3 от Северна Корея в турнира за Купата на Азия за жени в Китай, но най-силно впечатление остави случилото се още преди първия съдийски сигнал.

След националните химни футболистките на двете страни не си стиснаха ръцете – нямаше традиционното поздравяване между отборите, което моментално привлече внимание и придаде допълнително напрежение на дербито.

На терена Северна Корея доминираше, а съперникът не успя да повтори убедителните си победи срещу Филипините (5:0) и Тайван (4:0) в груповата фаза. След този мач балансът им срещу севернокорейките остава силно негативен – само една победа в историята и серия от тежки поражения.

Въпреки загубата, Южна Корея продължава напред и ще срещне Япония на 1/4-финалите в ключов сблъсък за място на полуфиналите на световното първенство (U17) в Мароко.

Северна Корея спечели Група В с три победи и голова разлика 21:0!

