Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)

Женският национален отбор на Република Корея (U17) претърпя тежка загуба с 0:3 от Северна Корея в турнира за Купата на Азия за жени в Китай, но най-силно впечатление остави случилото се още преди първия съдийски сигнал.
No hubo saludo entre las Coreas.— Fútbol en Corea del Norte (@futbolrpdc) May 8, 2026
Antes del inicio del juego, se vivió una inusual, después de los himnos nacionales, las jugadoras de ambos equipos no se saludaron.
След националните химни футболистките на двете страни не си стиснаха ръцете – нямаше традиционното поздравяване между отборите, което моментално привлече внимание и придаде допълнително напрежение на дербито.
На терена Северна Корея доминираше, а съперникът не успя да повтори убедителните си победи срещу Филипините (5:0) и Тайван (4:0) в груповата фаза. След този мач балансът им срещу севернокорейките остава силно негативен – само една победа в историята и серия от тежки поражения.
Въпреки загубата, Южна Корея продължава напред и ще срещне Япония на 1/4-финалите в ключов сблъсък за място на полуфиналите на световното първенство (U17) в Мароко.
Северна Корея спечели Група В с три победи и голова разлика 21:0!