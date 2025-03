"Не съм достатъчно добър, за да унищожа футбола!"

Фабио Капело и Пеп Гуардиола често са на противоположни мнения. И двамата могат да се похвалят с богати и успешни кариери. Капело често стреля по каталунеца, а Гуардиола не пропуска да му отговори. Наскоро той нарече Капело арогантен и високомерен, а първата им среща и сътрудничество двамата имаха в Рома, когато италианецът беше треньор, а испанецът играч.

"Веднъж дойде при мен, за да ми каже как да си върша работата. Казах му: "Започни да тичаш, после говори". Знаете ли какво не харесвам в Гуардиола? Неговата арогантност. Шампионската лига, която спечели със Сити, е единствената, в която той не опита нищо необичайно в ключови мачове", сподели Капело и продължи:

"През всички останали сезони, в Байерн и Манчестър, в най-важните мачове той винаги се опитваше да бъде главно действащо лице. Той променяше нещата, така че да може да каже: "Играчите не печелят, аз печеля." И тази арогантност му струваше няколко титли в Шампионската лига. Освен това, въпреки че вече не е негова вина, той нанесе големи щети на футбола?

Това унищожи италианския футбол, който загуби своята природа. Сега в италианския футбол вратарите играят с крака. Това е нечувано!".

Гуардиола, разбира се, имаше какво да каже за всичко това на пресконференцията преди днешния мач срещу Брайтън.

"Слушам всичко, което хората казват за мен. Това не е първият път, когато г-н Фабио казва това. Не съм достатъчно добър, за да унищожа италианския футбол. Голяма прегръдка за Фабио, голяма", отговори с ирония Пеп.

