Неймар и едно обещание, което промени живот (ВИДЕО)

Една история с щастлив завършек. История, която доказва, че пред човешкия дух няма ограничения, а футболът е магията, която ни вдъхновява и ни дава сила да продължаваме.

Историята на Неймар и Матеус остава едно от онези редки напомняния, че футболът е повече от резултати и класирания - той има силата да вдъхновява, да обединява и да дава смисъл далеч извън терена.

Обещанието преди 13 години

Футболните фенове помнят един изключително трогателен момент от първия престой на Неймар в Сантос. Тогава бразилската звезда прие специален гост - шестгодишния Матеус, който се бореше с левкемия.

По време на срещата момчето помоли Неймар, ако отбележи гол, да отпразнува с малък танц. Нападателят обеща - и изпълни. След попадение в мач от Копа Либертадорес Неймар и съотборниците му повториха точно движенията, които Матеус беше показал. Кадрите обиколиха света и докоснаха милиони хора.

Матеус успява да пребори болестта

Днес, повече от десетилетие по-късно, историята има щастливо продължение. Матеус е напълно възстановен, а на 19 години отново се срещна със своя идол. Сантос организира емоционалната среща и я сподели в официалния си Instagram профил чрез видео и серия от снимки.

Във видеото Матеус си припомня преживяното и не скри вълнението си при срещата с Неймар:

„Исках да ти благодаря за всичко, защото ти и Сантос сте много важни за мен. Дадохте ми мотивация по време на лечението и ще ви подкрепям цял живот“, сподели той.

Неймар също беше видимо развълнуван:

„Хубаво е да те видя и да се срещнем отново след толкова години“, каза нападателят, преди да подпише фланелка на Матеус – вече събрала автографи от няколко играчи на първия отбор. Двамата, разбира се, повториха и емблематичния танц, този път като символ на победа над трудностите.

Междувременно Сантос си гарантира оставане в елита, след като победи Крузейро с 3:0 и се класира за Копа Либертадорес. След мача Неймар благодари на феновете и потвърди, че му предстои операция, с която ще продължи лечението на проблемите си с коленете.