Неймар ѝ изневери "само" 92 пъти, а тя му роди две деца

Неймар може да е отличен футболист, но в личния си живот е далеч от примерното поведение.

Бразилецът, който се завърна в родния си тим Сантош, но е постоянно тормозен от контузии, като че ли е станал по-кротък в последно време. Той вече е баща на четири деца, а за промяната в поведението му можем да благодарим на половинката му Бруна Бианкарди.

Красавицата очевидно е доста търпелива и... прощаваща. Особено като се има предвид, че бразилските медии са категорични - Неймар ѝ е изневерявал 92 пъти до момента!

Събирания и раздели

Бруна е инфлуенсърка с над 14,5 милиона последователи в "Инстаграм". Тя разкри връзката си през 2022 г., а скоро след това обявиха, че очакват дете.

Дотук добре! Изглеждаше сякаш Неймар е готов да скъса с шумния си ергенски живот, изпълнен с безкрайни купони в присъствието на десетки момичета в различни точки по света.

Само че явно това беше привидно. Двойката се раздели през 2023 г. - малко преди Бруна да роди Мави. Причината - безброй изневери на Неймар. И по-точно 92, ако вярваме на бразилската преса.

Бруна обаче не остана самотна майка и... отново прибра при себе си Неймар няколко месеца по-късно.

Големият шок дойде, след като стана ясно, че, докато красавицата е била бременна, футболистът е направил дете и на друга. Така, малко след раждането на Мави, се появи и втората дъщеря на Ней - Хелена. Смята се, че нейна майка е Аманда Кимбърли.

И още деца

И докато 33-годишният Неймар вече не може да ни впечатли на терена по същия начин, по който го правеше като футболист на Барселона или Пари Сен Жермен, то явно в личния си живот няма грешка.

Само преди няколко месеца на бял свят се появи Мел - третата му дъщеря. Нейна майка е Бруна, която явно лесно прощава.

Припомняме, че Неймар има и син - Давид Лука, който е на 14 години. Негова майка е Каролина Ногейра Дантас, с която футболистът имаше връзка, когато беше само на 19 години.

На терена

Неймар има доста време за семейство и деца, тъй като контузиите го преследват в последните години.

В началото на 2025 г. той се завърна в родния си Сантош, отказвайки се от договор за над 60 млн. долара, който имаше с Ал Хилал от Саудитска Арабия.

Тимът от Близкия Изток обаче така и не успя да се порадва на скъпата си звезда, тъй като бразилецът бе контузен тежко и извън игра за година.

В Сатош той има 11 гола в 27 мача до момента, но вероятно скоро му предстои операция, тъй като получи поредна контузия.

