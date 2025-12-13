Неймар ѝ изневери "само" 92 пъти, а тя му роди две деца

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Коя е Бруна Бианкарди?

Неймар може да е отличен футболист, но в личния си живот е далеч от примерното поведение. 

Бразилецът, който се завърна в родния си тим Сантош, но е постоянно тормозен от контузии, като че ли е станал по-кротък в последно време. Той вече е баща на четири деца, а за промяната в поведението му можем да благодарим на половинката му Бруна Бианкарди

Красавицата очевидно е доста търпелива и... прощаваща. Особено като се има предвид, че бразилските медии са категорични - Неймар ѝ е изневерявал 92 пъти до момента! 

Събирания и раздели

Бруна е инфлуенсърка с над 14,5 милиона последователи в "Инстаграм". Тя разкри връзката си през 2022 г., а скоро след това обявиха, че очакват дете. 

Дотук добре! Изглеждаше сякаш Неймар е готов да скъса с шумния си ергенски живот, изпълнен с безкрайни купони в присъствието на десетки момичета в различни точки по света. 

Само че явно това беше привидно. Двойката се раздели през 2023 г. - малко преди Бруна да роди Мави. Причината - безброй изневери на Неймар. И по-точно 92, ако вярваме на бразилската преса. 

Бруна обаче не остана самотна майка и... отново прибра при себе си Неймар няколко месеца по-късно. 

Големият шок дойде, след като стана ясно, че, докато красавицата е била бременна, футболистът е направил дете и на друга. Така, малко след раждането на Мави, се появи и втората дъщеря на Ней - Хелена. Смята се, че нейна майка е Аманда Кимбърли. 

И още деца

И докато 33-годишният Неймар вече не може да ни впечатли на терена по същия начин, по който го правеше като футболист на Барселона или Пари Сен Жермен, то явно в личния си живот няма грешка. 

Само преди няколко месеца на бял свят се появи Мел - третата му дъщеря. Нейна майка е Бруна, която явно лесно прощава. 

Припомняме, че Неймар има и син - Давид Лука, който е на 14 години. Негова майка е Каролина Ногейра Дантас, с която футболистът имаше връзка, когато беше само на 19 години. 

На терена

Неймар има доста време за семейство и деца, тъй като контузиите го преследват в последните години. 

В началото на 2025 г. той се завърна в родния си Сантош, отказвайки се от договор за над 60 млн. долара, който имаше с Ал Хилал от Саудитска Арабия. 

Тимът от Близкия Изток обаче така и не успя да се порадва на скъпата си звезда, тъй като бразилецът бе контузен тежко и извън игра за година

В Сатош той има 11 гола в 27 мача до момента, но вероятно скоро му предстои операция, тъй като получи поредна контузия. 

