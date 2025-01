Неймар си намери нов отбор

Бразилската суперзвезда на саудитския Ал Хилал и бразилския национален отбор Неймар е на крачка от трансфер, твърди футболният гуру Фабрицио Романо.

Според информацията, играчът е пред преотстъпване в бразилския Сантос.

Именно в този клуб стартира кариерата си Ней.

Посочва се, че преговорите между двата клуба са на финалната права.

За Ал Хилал 32-годишният нападател е изиграл 3 мача за година и половина.

Сделката може да върне аса до средата на 2025 г. в родината си. Тогава той би могъл да избира да остане в родината си с постоянен договор или да направи още нещо значимо - нов период заедно с Меси и Суарес в Интер Маями.



Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.



Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV