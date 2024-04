"Няма да се гаврите с нас" (ВИДЕО)

Фенербахче изпълни заканата си и бойкотира мача за Суперкупата на Турция срещу Галатасарай.

Снощи Исмаил Картал заложи само на юноши в състава си, които допуснаха гол още в първата минута, дело на Мауро Икарди, след което дори не изпълниха центъра, а директно напуснаха терена.

Съдията прекрати мача, а от Галатасарай поискаха да им бъде присъдена служебна победа.

Припомняме, че финалът за Суперкупата бе планиран да се играе на 29 декември в Саудитска Арабия, но бе отложен с четири месеца.

Домакините не дадоха разрешение срещата да започне с чествания на основателя на модерната турска държава Мустафа Кемал Ататюрк.

Така от Турската федерация решиха да преместят мача в Шанлъурфа в началото на април.

Веднага след вземането на решението "фенерите" поискаха двубоят отново да бъде изместен заради гостуването на гръцкия Олимпиакос на 11 април от 1/4-финалите на Лига на конференциите.

Fenerbahce is the disgrace of Turkish football!



They always do this, always complain about referees the stadium, the federation, etc. No wonder they haven't won the league since 2014!



Here's the footage of the U19 Fener players leaving the pitch in Sanliurfa pic.twitter.com/qlhw6vvO1q