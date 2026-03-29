Обявиха подробности за състоянието на Мирча Луческу

Селекционерът на Румъния загуби съзнание на тренировка

Медиите в Румъния разкриха подробности относно състоянието на Мирча Луческу. Легендата и настоящ селекционер на националния отбор по футбол загуби съзнание по-рано днес по време на тренировка. 80-годишният специалист припаднал, докато държал реч.

Треньорът е върнат в съзнание след спешната намеса на лекаря на румънския щаб - Клаудиу Стаматеску. Той е стабилизиран от пристигналите два екипа на Бърза помощ и откаран в университетската болница в Букурещ.

Прегледите са показали, че е получил аритмия - нарушение на сърдечния ритъм. Луческу остава хоспитализиран за допълнителни изследвания.

Тренировката - отменена

От футболната федерация на Румъния съобщиха, че днешната тренировка е отменена, защото играчите са били прекалено притеснени за състоянието на селекционера.

В Централата опитали да изчакат до утре, за да разберат дали Луческу ще може да пътува с отбора за контролата със Словакия във вторник. Те обаче не успели да уредят удобен полет. Така в крайна сметка тимът замина без треньора.

Срещу словаците северните ни съседие бъдат водени от помощник-треньорите Йоан Виорел Ганя и Флорин Константинович.

Най-успешният след Фъргюсън и Гуардиола

Мирча Луческу е сред най-уважаваните и успешни специалисти в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк, а и днес – на 80-годишна възраст – продължава да бъде отдаден на футбола и на националния отбор на Румъния.

В началото на февруари той бе приет по спешност в болница в Букурещ след усложнение от грип.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола, след Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).

