Обрат: Бащата на Луис Диас още е в неизвестност

Драмата около футболния национал на Колумбия и ас на Ливърпул Луис Диас не е приключила. Късно в неделя полицейския командир в страната - генерал Саламанка, обяви, че бащата на футболиста Луис Мануел Диас още е в неизвестност.

Министерството на вътрешните работи на страната предложи награда за всяка информация за неговото местонахождение (около 50 000 долара). Появи се и теория, че отвлеченият баща на звездата на националния отбор е някъде във Венецуела.

Colombian police just announced that they are prepared to give 200M pesos as reward to any person who’ll give crucial informations in order to help to rescue Luis Díaz father.



There are still no update on his father after his mother was rescued by the police overnight. pic.twitter.com/jgcAQUEQsh