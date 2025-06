Осъдиха ултраси за убийства

Тифози на Милан и Интер бяха осъдени на между две и десет години лишаване от свобода за различни престъпления.

Сред тях са убийство, изнудване и създаване на организирани престъпни групи.

Информационната агенция Reuters съобщи, че всички са свързани с мафиотската групировка Ндрагета. Експертите изчисляват, че групировката си докарва повече от 50 милиарда евро годишно от трафик на наркотици, лихварство, източване на обществени средства и изнудване. Нейният обхват е много широк, като действа в повече от 40 страни.

Присъдите бяха произнесени след ускорен съдебен процес при закрити врати и висока степен на сигурност. Повече от 200 фенове на Милан протестираха пред съда, преди да бъдат произнесени присъдите.

