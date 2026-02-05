Отвъд футбола: Кристиано Роналдо и добрините, които извърши

Всеки 5 февруари е малък празник за половината футболен свят. Кристиано Роналдо празнува своя рожден ден!

Тази година португалецът, който беляза с отиграванията си на терена, дисциплината и таланта си цяла ера в един от най-обичаните спортове на света, става на 41.

Как, къде и с кого ще празнува Роналдо, ще разберем в близките часове. Със сигурност ще прочетем и колко е богат и какво притежава.

И докато други броят имоти, часовници и дрехи, ние сме категорични - Кристиано Роналдо притежава златно сърце!

Продадените награди

Футболистът е тръгнал от бедно семейство в Мадейра. Огромна подкрепа в живота и професионалния си път има от майка си Долорес, брат си Уго и сестрите си Елма и Катя.

Той знае какво е да се нуждаеш от пари и какво да цениш. А това със сигурност не са статуетките!

През 2011 г. Роналдо става голмайстор на Европа и печели емблематичната "Златна обувка" като част от Реал Мадрид. Малко след това той я дава на търг, а с получените 1,5 млн. евро той подпомага програма за изграждане на училища и подпомагане на живота на децата в Газа.

През 2013 г. португалецът печели втората от петте си награди "Златна топка". Тя също е продадена 2 години по-късно. На гала вечер в Лондон той се прости с отличието за 500 000 евро, които отидоха във фондация „Make-A-Wish“. Тя изпълнява желания на деца, които страдат от неизлечими и животозастрашаващи болести.

В същата година той печели наградата на УЕФА за Най-добър футболист за сезона. Чекът от 100 000 евро отиде директно при "Червения кръст".

10-месечният Ерик и малкият Гаврило

През 2014 г. приятел на Роналдо го моли да даде едни от бутонките си, за да се продадат на търг, а средствата да подпомогнат операцията на 10-месечния Ерик Ортис Круз. Португалецът, който тогава е част от Реал Мадрид, разбира, че момченцето страда от кортикална дисплазия, заради която получава множество припадъци на ден.

Роналдо не просто дава бутонките си! Той плаща цялата операция!

Снимка: Getty Images

Роналдо е в основата и на кампанията за набиране на средства за малкия Гаврило от Сърбия, макар и косвено. През 2021 г. в яда си той изхвърли капитанската лента на Португалия на тревата на "Мала Маракана" в Белград. Един от дежурните пожарникари я взима и я предлага на търг. Събраните близо 65 000 евро са дарени на семейството на малчугана, който продължава да се бори със спинална мускулна атрофия.

През 2009 г. Роналдо научава за диагнозата на 9-годишния Нухузет Гулиен. Момчето страда от тежък вид рак. За да облекчи страданията му португалецът осигурява на него и на семейството му VIP преживяване с Реал Мадрид - от транспорт, през настаняване, до билети за мача. Освен това Роналдо инвестира огромна сума в експериментално лечение, на което той е подложен, за жалост без успех.

Кръводаряване

Нали знаете, че Роналдо няма татуировки? Най-разпространената версия е, че португалецът иска да може във всеки един момент да дари кръв. И той го прави често.

През 2017 г. бе лице на глобална кампания за кръводаряване. Знае се, че португалецът е в списъка за донори на костен мозък. Той се решава на тази стъпка, след като синът на съотборника му Карлуш Мартинс се разболява от левкемия.

Глобални кампании

Роналдо е посланик на няколко глобални организации - УНИЦЕФ, "Спаси децата", "World Vision". Той често подкрепя явно техни кампании.

По време на глобалната пандемия от коронавирус, Роналдо дари огромни суми на болниците в Португалия, които се грижеха за заразени.

Още в началото на кариерата си португалецът дари значителна сума за пострадалите при земетресението и последвалото цунами в Индонезия. Тогава той бе разчувстван от кадри на негов бедстващ фен.

Снимка: Instagram

Роналдо помогна с храна, палатки, одеяла и медицински консумативи до засегнатите райони при трагичното земетресение в Турция през 2023 г.

"Баща ми винаги ме е учил, че когато помагаш на други хора, Бог ще ти даде двойно. И точно това ми се случи. Когато съм помагал на други хора в нужда, Бог ми е помагал повече.", е философията на Роналдо.