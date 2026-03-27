Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?

България се вълнува от предстоящия мач на родния национален отбор по футбол срещу... Соломоновите острови в Индонезия. Момчетата на селекционера Александър Димитров ще излязат за мача си от приятелския турнир на FIFA в 10:30 ч. българско време.
В същия момент повечето от националните тимове на съседните ни страни... си почиват в днешния ден. А причината е, че имат мачове, които може да ги класират за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.
Българският тим няма да играе на тези баражи, тъй като остана на последното четвърто място в групата си. Така, със сигурност ще пропуснем седмо световно първенство. За последно бяхме на Мондиал във Франция през 1998 г. - четири години, след като постигнахме и най-големия си успех в историята, а именно четвъртото място от САЩ 94.
На първенството през лятото сигурни участници са страни като Кюрасао, Кабо Верде, Катар, Узбекистан, Саудитска Арабия, Панама. Но да не гледаме чак толкова глобално! Да се ограничим до Балканския полуостров.
От нашите ширини единственият сигурен участник е Хърватия - тим, който изживява най-добрия си период в историята и на последните световни завърши на второ и трето място в крайното класиране.
Със сигурност на Мондиала няма да видим Словения, Гърция, Сърбия и Черна гора. Те също не се добраха до баражите.
Вчера, 26 март, се играха своеобразните полуфинали в баражите за участие. В тях участие взеха 6 балкански тима. Ето и резултатите:
Уелс - Босна и Херцеговина 1:1 (2:4 след дузпи) - Босна и Херцеговина продължава напред
Полша - Албания 2:1 - Полша продължава напред
Словакия - Косово 3:4 - Косово продължава напред
Турция - Румъния 1:0 - Турция продължава напред
Дания - Северна Македония 4:0 - Дания продължава напред
Така от битката за място на Мондиала отпадат Северна Македония, Румъния, Албания.
Но пък шанс има още за Босна и Херцеговина, Косово, Турция.
Ето как изглеждат финалите на баражите, които ще се играят на 31 март:
Босна и Херцеговина - Италия
Швеция - Полша
Косово - Турция
Чехия - Дания
Победителите ще стягат куфарите за САЩ, Канада и Мексико!
Поглеждаме към подреждането на Световната футболна централа. От балканските тимове най-напред в ранглистата е Хърватия - 11-а позиция.
Следва Турция на 23-то място, Сърбия на 39-о, Гърция на 45-о, Словения на 57-о, Албания на 63-о, Босна и Херцеговина на 66-о, Северна Македония на 67-о, Косово на 78-о, Черна гора на 82-ро и чак тогава е България на 87-о.