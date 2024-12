Пенсионирането се отлага! 8 операции не спират най-стария футболист (ВИДЕО)

Кармона може да се похвали с 48-годишна кариера, в която е преминал през 30 клуба. Изиграл е над 2000 двубоя, включително за отбори в Канада, САЩ, Испания и Италия.

Опитният бранител разполага с официален сертификат, че е най-възрастният действащ футболист. Той изпревари японеца Казу Миура, който е "само" на 57.

This is Robert Carmona, a 62-year-old veteran from Uruguay, holds the title of the world's oldest active/professional footballer. pic.twitter.com/s61mU9ahVC