Предложи ѝ брак на терена, но всичко приключи за 4 дни (ВИДЕО)

Костариканец стана хит в социалните мрежи

Предложи ѝ брак на терена, но всичко приключи за 4 дни (ВИДЕО)

Костарикански футболист стана хит в социалните мрежи, след като предложи брак на приятелката си на терена, тя каза "Да", но... приказката им приключи 4 дни по-късно.

Халфът Дериксон Кирос записа цял мач за своя Кселаю при загубата с 0:1 като гост на Малакатекю в шампионата на Гватемала.

След последния съдийски сигнал той падна на коляно пред любимата си, тя се разплака и отговори положително за радост на феновете по трибуните.

Има хепиенд, няма хепиенд

Вълнуващият момент събра стотици хиляди гледания в социалната мрежа X. Три дни по-късно обаче футболистът обяви, че връзката им е приключила, без да разкрива причината.

Какво точно се е случило остава загадка, но публика и фенове останаха шокирани от скоростта, с която романтичната история намери своя край.

24-годишният Дериксон е твърд титуляр в Кселаю, като има 4 гола в 28 двубоя от началото на сезона. Той премина в гватемалския тим през 2025 г. с трансфер от Лимон Блек Стар в родината си.

 
