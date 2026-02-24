Предложи ѝ брак на терена, но всичко приключи за 4 дни (ВИДЕО)

Костарикански футболист стана хит в социалните мрежи, след като предложи брак на приятелката си на терена, тя каза "Да", но... приказката им приключи 4 дни по-късно.

Халфът Дериксон Кирос записа цял мач за своя Кселаю при загубата с 0:1 като гост на Малакатекю в шампионата на Гватемала.

След последния съдийски сигнал той падна на коляно пред любимата си, тя се разплака и отговори положително за радост на феновете по трибуните.

Meanwhile in Brazil..



Sunday: Derrikson proposed to his girlfriend after the match against Marquense. She said yes.



Wednesday: He officially announced, via Instagram, that the relationship had ended.



WHAT ON EARTH HAS HAPPENED?pic.twitter.com/PewuhYHJvt — Football Tweet (@Footballtweet) February 24, 2026

Има хепиенд, няма хепиенд

Вълнуващият момент събра стотици хиляди гледания в социалната мрежа X. Три дни по-късно обаче футболистът обяви, че връзката им е приключила, без да разкрива причината.

Какво точно се е случило остава загадка, но публика и фенове останаха шокирани от скоростта, с която романтичната история намери своя край.

24-годишният Дериксон е твърд титуляр в Кселаю, като има 4 гола в 28 двубоя от началото на сезона. Той премина в гватемалския тим през 2025 г. с трансфер от Лимон Блек Стар в родината си.