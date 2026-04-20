Президентът на Бразилия каза кой иска на финал на мондиала

Има ли сили “Селесао“?

Президентът на Бразилия каза кой иска на финал на мондиала

Президентът на Бразилия Лула да Силва си пожела любопитен съперник във финала на световното първенство това лято. Държавният глава разкри, че иска да види Бразилия срещу Германия в битката за трофея.

"Бихме гледали финала от стадиона и бихме поканили Доналд Тръмп да проследим мача заедно. Този път Бразилия непременно трябва да постигне победа!", коментира държавният глава след среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Хановер.

Желанието на Лула да Силва не е случайно. Такъв успех би бил сладко отмъщение за кошмара, който "Селесао" преживя при последния си сблъсък с Бундестима на голям форум.

12 години по-късно

В полуфиналите на домашния Мондиал 2014 бразилците допуснаха една от най-тежките загуби във футболната си история - 1:7.

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе между 11 юни и 19 юли. "Кариоките", водени от Карло Анчелоти, са в група 3 заедно с Мароко, Шотландия и Хаити.

Германия попадна в група 5, като компания на 4-кратния световен шампион правят Кот д'Ивоар, Еквадор и Кюрасао.

Тагове:

Бразилия финал германия мондиал световно първенство 2026

