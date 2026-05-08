Реал глоби с милион побойниците Валверде и Чуамени

Напрежението се усеща в Реал Мадрид

Огромни глоби за двамата побойници в Реал Мадрид.

След като преди дни стана ясно, че Федерико Валверде и Орелиен Чуамени са се сбили на тренировка, те ще трябва да платят общо 1 милион евро - по 500 000 евро на калпак. 

Това става ясно от официално изявление на клуба. 

Разкаяние

"Футболистите се разкайват дълбоко за случилото се и се извиниха един на друг. Те се извиняват на клуба, съотборниците, треньорския щаб и феновете. Двамата заявиха, че ще приемат каквито и да е мерки, взети от клуба по случая. 

На база на обстоятелствата Реал Мадрид реши да наложи финансова глоба в размер на 500 000 евро на всеки играч и с това слага край на вътрешното разследване", пишат от Реал. 

Боят

Смята се, че Валверде и Чуамени са се сбили на тренировка. 

Конфликтът е ескалирал толкова яростно, че уругваецът дори е трябвало да посети болница. 

Паричната глоба и реакцията на двамата означава, че Реал ще може да разчита на тях за дербито с Барселона на 10 май. 

Валверде взима близо 21 млн. евро на година, докато Чуамени - над 15,6 милиона на година.

 
бой реал мадрид глоба тренировка Федерико Валверде Орелиен Чуамени

С 1 гол! ЦСКА изпревари ЦСКА 1948 в класирането

