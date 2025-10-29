bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА

След скандала от 2021 г.

Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА

Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА! От клуба очакват такова, след като Регионалният съд в Мадрид е отхвърлил жалбите, подадени от европейската футболна централа, Испанската футболна федерация (RFEF) и Ла Лига по въпроса за Суперлигата.

Реал беше един от 12-те европейски клуба, които бяха в основата на създаването на турнира през 2021 г., преди подкрепата за спорното събитие да се срине под натиск от феновете и правителството.

Европейската футболна централа (УЕФА) също спря създаването на Суперлигата, но през декември 2023-а Европейският съд заяви, че УЕФА и ФИФА са нарушили правата в Европейския съюз.

Без пречки пред Суперлигата

Миналата година испански съдия нареди на ФИФА и УЕФА да прекратят противопоставянето си на паралелно европейско състезание, постановявайки, че те практикуват антиконкурентно поведение и злоупотребяват с господстващото си положение.

"Реал Мадрид приветства решението на Регионалния съд в Мадрид да отхвърли жалбите, подадени от УЕФА, RFEF и LALIGA, потвърждавайки, че УЕФА, по въпроса за Суперлигата, е нарушила сериозно правилата за конкуренция на Европейския съюз в съответствие с решението на Европейския съд, злоупотребявайки с господстващото си положение. Това решение проправя пътя за клуба да предяви иск за значително обезщетение", се казва в изявление на Реал.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

съд скандал Испания реал мадрид уефа обезщетение федерация ла лига суперлига 2021

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА оцеля в Севлиево за купата

ЦСКА оцеля в Севлиево за купата
Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

"Това е краят за мен!": Гангстери отвлекли Димитър Бербатов (ВИДЕО)
Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Последни новини

Бърни Екълстоун (95): Горд татко на дъщеря (70) и син (5)

Бърни Екълстоун (95): Горд татко на дъщеря (70) и син (5)
ЦСКА оцеля в Севлиево за купата

ЦСКА оцеля в Севлиево за купата
Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Робиньо зад решетките: Аз съм обикновен затворник

Робиньо зад решетките: Аз съм обикновен затворник
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV