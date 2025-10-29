Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА! От клуба очакват такова, след като Регионалният съд в Мадрид е отхвърлил жалбите, подадени от европейската футболна централа, Испанската футболна федерация (RFEF) и Ла Лига по въпроса за Суперлигата.

Реал беше един от 12-те европейски клуба, които бяха в основата на създаването на турнира през 2021 г., преди подкрепата за спорното събитие да се срине под натиск от феновете и правителството.

Европейската футболна централа (УЕФА) също спря създаването на Суперлигата, но през декември 2023-а Европейският съд заяви, че УЕФА и ФИФА са нарушили правата в Европейския съюз.

Без пречки пред Суперлигата

Миналата година испански съдия нареди на ФИФА и УЕФА да прекратят противопоставянето си на паралелно европейско състезание, постановявайки, че те практикуват антиконкурентно поведение и злоупотребяват с господстващото си положение.

"Реал Мадрид приветства решението на Регионалния съд в Мадрид да отхвърли жалбите, подадени от УЕФА, RFEF и LALIGA, потвърждавайки, че УЕФА, по въпроса за Суперлигата, е нарушила сериозно правилата за конкуренция на Европейския съюз в съответствие с решението на Европейския съд, злоупотребявайки с господстващото си положение. Това решение проправя пътя за клуба да предяви иск за значително обезщетение", се казва в изявление на Реал.

