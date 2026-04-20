на живо
на живо
Реал Мадрид спечели Шампионската лига за младежи (ВИДЕО)

Драма с дузпи реши финала в Лозана

Реал Мадрид спечели Младежката Шампионска лига след успех с 4:2 с дузпи над Брюж. В редовното време спорът за трофея, който се проведе в Лозана (Швейцария), завърши 1:1.

Кралският клуб поведе в 23' чрез Хакобо Ортега. Деветката на Реал се разписа с пета отблизо.

Брюж изравни в 64', когато Тобиас Лунд Йенсен вкара на празна врата след пас на Тиан Най Корен.

Испанският гранд беше по-активният в двубоя на Стад дьо ла Тюилиер, като отправи 21 удара срещу 6 за белгийците, но спорът се реши от 11-те метра.

Вратарят е героят

При дузпите за Реал бяха точни всички четирима - Либерто Наваскес, Даниел Янес, Карлос Диес и Диего Агуадо. За Брюж се разписаха Лоренс Гоемаре и Янис Мусуайи, но Наим Аменгаи и Тиан Корен не реализираха.

В герой за "Лос Бланкос" се превърна вратарят Хави Наваро. След като отрази 3 дузпи в полуфинала с Пари Сен Жермен, тази вечер той спаси 2.

Така стражът донесе на Реал втори триумф в турнира и първи от 2020 г. насам. Преди 6 години "белите" сразиха Бенфика във финала.

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)
Иван Димов - първият с три отличия на европейското (ВИДЕО)

Иван Димов - първият с три отличия на европейското (ВИДЕО)
Байерн има нов талисман, а причината е... кражба

Байерн има нов талисман, а причината е... кражба
ЦСКА взе мерки след нападението срещу репортер на bTV

ЦСКА взе мерки след нападението срещу репортер на bTV

