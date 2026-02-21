bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Роналдо не прости и на Ал Хазем в историческа вечер (ВИДЕО)

Ветеранът крачи към рекордните 1000 гола

Роналдо не прости и на Ал Хазем в историческа вечер (ВИДЕО)

Нови два гола на Кристиано Роналдо го приближиха на 36 от заветната цел 1000!

Петкратният носител на "Златната топка" изведе Ал Насър до разгром с 4:0 у дома срещу Ал Хазем в среща от 22-рия кръг на саудитското първенство.

Тази вечер португалската суперзвезда откри резултата в 13', Кингсли Коман удвои след половин час игра, а Анжело в 77' и отново Кристиано в 79' оформиха убедителната победа за "жълто-сините".

Историческо

Така Роналдо влезе в историята, превръщайки се в първия, отбелязал 500 попадения след 30-ия си рожден ден. Ветеранът има 501, като 162 от тях са с екипа на Реал Мадрид, 101 за Ювентус, 27 за Манчестър Юнайтед, вече 120 за Ал Насър и 91 за Португалия.

С успеха - 10-и пореден във всички турнири, грандът от Рияд оглавява класирането с 55 точки - една пред действащия шампион Ал Хилал и с 2 повече от третия Ал Ахли. Топ 4 затваря Ал Кадисия с 50.

В следващия кръг Роналдо и компания гостуват на закотвения на дъното Ал Найма, докато Ал Хазем - 12-и с 24 точки, приема шестия Ал Итихад.

Тагове:

кристиано роналдо рекорд саудитска арабия вечер ал насър историческа ал хазем 1000 гола

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА матира Славия с фамозен дебютен гол

ЦСКА матира Славия с фамозен дебютен гол
Две българки в топ 20 в масовия старт

Две българки в топ 20 в масовия старт
Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)

Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)
Лекоатлетите ни грабнаха още два златни медала в Белград

Лекоатлетите ни грабнаха още два златни медала в Белград

Последни новини

Везенков се контузи и Олимпиакос отново изпусна Купата (ВИДЕО)

Везенков се контузи и Олимпиакос отново изпусна Купата (ВИДЕО)
Лекоатлетите ни грабнаха още два златни медала в Белград

Лекоатлетите ни грабнаха още два златни медала в Белград
ЦСКА матира Славия с фамозен дебютен гол

ЦСКА матира Славия с фамозен дебютен гол
Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)

Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV