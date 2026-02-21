Роналдо не прости и на Ал Хазем в историческа вечер (ВИДЕО)

Нови два гола на Кристиано Роналдо го приближиха на 36 от заветната цел 1000!

Петкратният носител на "Златната топка" изведе Ал Насър до разгром с 4:0 у дома срещу Ал Хазем в среща от 22-рия кръг на саудитското първенство.

Тази вечер португалската суперзвезда откри резултата в 13', Кингсли Коман удвои след половин час игра, а Анжело в 77' и отново Кристиано в 79' оформиха убедителната победа за "жълто-сините".

Историческо

Така Роналдо влезе в историята, превръщайки се в първия, отбелязал 500 попадения след 30-ия си рожден ден. Ветеранът има 501, като 162 от тях са с екипа на Реал Мадрид, 101 за Ювентус, 27 за Манчестър Юнайтед, вече 120 за Ал Насър и 91 за Португалия.

С успеха - 10-и пореден във всички турнири, грандът от Рияд оглавява класирането с 55 точки - една пред действащия шампион Ал Хилал и с 2 повече от третия Ал Ахли. Топ 4 затваря Ал Кадисия с 50.

В следващия кръг Роналдо и компания гостуват на закотвения на дъното Ал Найма, докато Ал Хазем - 12-и с 24 точки, приема шестия Ал Итихад.