bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Кристиано изведе Ал Насър до победата с късна дузпа

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо продължава похода към историческия гол №1000! Португалската суперзвезда отбеляза нови две попадения и вече има 952 на сметката си.

Петкратният носител на "Златната топка" донесе седми пореден шампионатен успех на Ал Насър - 2:1 срещу гостуващия Ал Файха. 

В Рияд гостите откриха в 13' чрез Ремесейро, а Роналдо възстанови равенството в 37' след подаване на Кингсли Коман. Кристиано реализира победния гол от дузпа в 14-ата минута от добавеното време.

Кой, ако не той?

Ал Насър владееше инициативата, обаче трябваше да чака до последните минути, за да си осигури трите точки. Шестте минути добавеното време станаха повече от двойни, преди "жълтите" да получат дузпа след продължителен VAR преглед.

Зад топката застана Роналдо и не сбърка. Той отпразнува гола като големия си съперник Лионел Меси - посочи небето с две ръце.

"Нищо не е приключило, докато той не каже!", написаха от Ал Насър в социалните мрежи.

Интересното е, че Кристиано Роналдо и синът му блеснаха в една и съща вечер. Младокът се разписа при 3:0 за Португалия срещу Уелс на ниво юноши до 16 години.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

кристиано роналдо лионел меси саудитска арабия радост дузпа ал насър 1000 ал файха 952

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти
42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа
МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)
Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Последни новини

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа
Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)
Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех

Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех
Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV