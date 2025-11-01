Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо продължава похода към историческия гол №1000! Португалската суперзвезда отбеляза нови две попадения и вече има 952 на сметката си.

Петкратният носител на "Златната топка" донесе седми пореден шампионатен успех на Ал Насър - 2:1 срещу гостуващия Ал Файха.

В Рияд гостите откриха в 13' чрез Ремесейро, а Роналдо възстанови равенството в 37' след подаване на Кингсли Коман. Кристиано реализира победния гол от дузпа в 14-ата минута от добавеното време.

GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH HIS 951ST CAREER GOAL!!



Al-Nassr 1-1 Al-Fayhapic.twitter.com/JLckHOS7dA — CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025

Кой, ако не той?

Ал Насър владееше инициативата, обаче трябваше да чака до последните минути, за да си осигури трите точки. Шестте минути добавеното време станаха повече от двойни, преди "жълтите" да получат дузпа след продължителен VAR преглед.

GOAL: CRISTIANO RONALDO WINS IT FOR AL-NASSR WITH A PENALTY!!



Al-Nassr 2-1 Al-Fayhapic.twitter.com/Zav2GuZXJE — CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025

Зад топката застана Роналдо и не сбърка. Той отпразнува гола като големия си съперник Лионел Меси - посочи небето с две ръце.

"Нищо не е приключило, докато той не каже!", написаха от Ал Насър в социалните мрежи.

Интересното е, че Кристиано Роналдо и синът му блеснаха в една и съща вечер. Младокът се разписа при 3:0 за Португалия срещу Уелс на ниво юноши до 16 години.

Cristiano Jr and Ronaldo both scored on the same day



Portugal U16's

Al-Nassrpic.twitter.com/wYYw7Beumg — OneFootball (@OneFootball) November 1, 2025

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK