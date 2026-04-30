Признание: Златан Ибрахимович гладувал като дете, баща му вземал парите му!

„Баща ми страдаше заради войната в Югославия. Той взе парите, които ми принадлежаха, и аз едва оцелях.“

Тези думи на Златан Ибрахимович разкриват една далеч по-различна картина от блясъка на кариерата му. Зад успехите стои трудно детство, белязано от лишения, семейни проблеми и постоянна борба за оцеляване.

Роден и израснал в Швеция, Ибрахимович живее със сестра си Санела и родителите си – Юрка и Шефик. Животът далеч не е бил лек. Майка му работи непрекъснато, а баща му постепенно потъва в алкохолизъм, което води до разпад на семейството.

„Баща ми страдаше заради войната в бивша Югославия, майка ми работеше от сутрин до вечер, аз нямах какво да ям и винаги носех един и същ анцуг, да не говорим за училище... Футболът беше единственото ми щастие, единственият сегмент от живота, в който се чувствах свободен от проблемите си“, разказва Ибра в новата си книга „Адреналин“.

Въпреки всичко, Златан намира моменти на щастие – най-вече когато прекарва време с баща си.

„Радвах се, когато баща ми идваше у майка ми да вземе мен и сестра ми... Отивахме на голям паркинг, слагаше ме в скута си и ме оставяше да въртя волана на тъмносиния Опел Кадет. След това ни купуваше големи хамбургери и сладолед с бита сметана. Това беше истинско щастие.“

Но тези моменти били редки и често белязани от избухливия характер на баща му.

„Веднъж се скарах със Санела... той ни изтръгна въдиците от ръцете и ги хвърли в езерото.“

Историята става още по-тежка, когато Златан разбира, че парите, които държавата му отпуска заради училището, никога не стигат до него.

„Всеки месец имах право на 75 евро от държавата, защото ходех на училище. Не знаех това, защото баща ми не ми ги е давал.“

След разговор със съученици той решава да потърси обяснение. „Защо всичките ми приятели взимат тези пари, а аз не?

В началото той се престори, че не разбира, по-късно отидохме заедно в банката и той ми направи дебитна карта. Депозираха по 75 евро на всяко 20-то число от месеца. Бях пред банкомата в 23:59 ч., дори когато валеше сняг и когато беше десет градуса под нулата. Когато удареше полунощ, вкарвах картата, за да тегля пари", спомня си легендарният нападател.