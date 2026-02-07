Преди Меси и Шампионската лига: Сега ядат хайвер, а за мен имаше пържола

Златан Ибрахимович никога не е бил човек на заобикалките. И когато говори за Пари Сен Жермен, го прави по типичния си начин – болезнено честно. Когато говори за президента на клуба Насер Ел Хелайфи, шведската легенда го описа с една метафора разликата между ПСЖ от 2012 г. и днешния европейски шампион: „Сега всички ядат хайвер. Когато аз бях там – за мен имаше пържола.“

"Не исках да отида"

Когато Ибрахимович пристигна в Париж през 2012 г., катарската ера в клуба тепърва започва. ПСЖ не беше магнит за суперзвезди, а по-скоро проект с амбиции и много неизвестни. „Не исках да отида. Това е разликата“, признава Златан.

„Бях продаден по икономически причини. Казах на Адриано Галиани, че не искам да напускам Милан, чувствах се жив. Не исках да променям нищо.“ След тежкия си период в Барселона и конфликта с Пеп Гуардиола, Ибра не гореше от желание за ново начало – още по-малко във Франция.

„Казах: Ще играя пред 80 000 в Серия А, а отивам на стадион с 5 000 души? Това е крачка надолу.“ Промяната дошла, когато агентът му Мино Райола му представил проекта – идея за изграждане на клуб от нулата, със силен манталитет и ясна визия.

Архитектът на ПСЖ

Днес ПСЖ е носител на Шампионската лига, има ултрамодерен тренировъчен център, а фланелката са обличали футболисти като Лионел Меси и Неймар. Но според Ибрахимович нищо от това не е случайно. „Всичко, което виждате днес, стъпи върху това, което направихме тогава“, казва той. „Казах на Насер: За всеки проект ти трябва архитект. Аз съм твоят архитект.“

В началото звездите са Пасторе, Матюиди, Верати и Лавеци. „Сега е лесно. Сега всички искат да дойдат. Но когато аз бях там – ядях пържола, за да могат другите днес да ядат хайвер.“

