bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Сърцето на Златан спря: Битката за живота на сина му!

Когато славата и парите не помагат

Сърцето на Златан спря: Битката за живота на сина му!
Reuters

Златан Ибрахимович името, което е синоним на непобедимост на футболния терен разкрива в автобиографията си Аз съм Златаннай-трудните часове в живота си, когато дори силата и славата не са достатъчни

Всичко беше различно с Макси“, спомня си футболистът. Повръщаше непрекъснато. Не наддаваше, а отслабваше. Не знаехме защо. Говорих със семейството и приятелите си, всички ме уверяваха, че е нормално… но аз чувствах, че не е.“

Снимка: Reuters

Докато светът очакваше да види Златан в типичната му уверена форма, той за първи път се почувства безсилен. Когато разбрал, че синът му се нуждае от спешна операция на стомаха, всеки план, всяка среща, всяка амбиция всичко се разпаднало.

"Бях г-н Недосегаем"

Цялото ми тяло беше в спазъм“, казва той. Бях г-н Недосегаем, можех да се ядосвам, да бъда луд на терена... но това беше различно. Това беше Макси. И нищо не можеше да го спаси освен лекарите.“

Златан бяга през болничните коридори, питайки само за детето си. В залата с кувьози вижда наследника си по-малък от всякога, с тръбички и монитор, който следи всяко дишане. Сякаш сърцето ми беше изтръгнато от гърдите ми“, признава той.

Макси е жив!

Операцията приключва успешно. Макси е жив. Малкият белег върху тялото му остава като знак за първата му битка с живота. Виждайки го днес здрав, щастлив и пълен с живот осъзнавам какво означава истинска сила. Тя не е в медалите или славата.

Снимка: Reuters

Тя е в това да обичаш безусловно и да преживееш всяка минута страх и безсилие заради детето си.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Ибрахимович става футболист на Косово

 
Тагове:

пари семейство Стокхолм милан операция слава кураж раждане златан ибрахимович син дух повръща

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК
Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси
Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)
Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Пускат в продажба повече билети за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)
Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов

Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов

Последни новини

Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!

Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!
Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре

Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре
Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси
Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)

Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV