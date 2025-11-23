bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)

Феновете на Монако го аплодират на крака след тежка загуба

Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)
gettyimages.com

Пол Погба се завърна! Бившата звезда на Манчестър Юнайтед отново стъпи на футболния терен след близо две години извън игра заради допинг санкция. Въпреки тежката загуба на Монако с 1:4 като гост на Рен, феновете останаха на стадиона, за да приветстват футболиста при дебюта му за новия клуб.

Общо 811 дни бяха минали от последния път, когато французинът игра в официален мач – на 3 септември 2023 г. при победата на Ювентус с 2:0 над Емполи.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Дебютът

32-годишният полузащитник се появи в игра в 85-ата минута при загубата с 1:4 от Рен в среща от Лига 1. Феновете на стадион „Роазон Парк“ го посрещнаха с бурни аплодисменти.

Футболът не е приключил за мен. Работихме усърдно и чакахме повече от две години, за да се върна, и днес това най-накрая се случи“, заяви Погба след мача.

Снимка: Reuters

„Беше много трогателно да видя как публиката става на крака и аплодира. Честно казано, не го очаквах, затова огромно благодаря на всички фенове, които бяха тук и ме подкрепиха“, добави французинът.

Трудните моменти

Погба преживя тежки години, след като кариерата му бе помрачена от контузии, проблеми извън терена и допинг наказание, което го извади от игра за почти две години.

Той се разплака, когато подписа двугодишния си договор с Монако през лятото, получавайки шанс да рестартира кариерата си. Наскоро преодоля лека контузия на глезена и поднови тренировки с отбора по време на паузата за националните тимове.

Снимка: Reuters

Допингът

В разцвета на кариерата си Погба помогна на Франция да спечели световното първенство през 2018 г., като дори отбеляза гол във финала срещу Хърватия (4:2). Той прекара голяма част от професионалния си път между Манчестър Юнайтед и Ювентус, като окончателно напусна италианския клуб през ноември 2024 г. по взаимно съгласие.

Снимка: Reuters

Погба първоначално бе наказан с четири години лишаване от състезателни права, след като даде положителна проба за тестостерон. През октомври 2024 г. Спортният арбитражен съд намали санкцията му на 18 месеца.

