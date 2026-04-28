Спартак Варна скърби за 37-годишен футболист

Тъжен ден за българския футбол и в частност Спартак Варна.

В клуба скърбят за отишлия си прекалено рано от този свят бивш футболист и треньор Васко Боев. Трагичната новина съобщиха от Спартак в социалните мрежи.

Боев почина заради усложнения по време на сърдечна операция само на 37 години.

Съобщението

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев.

Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.

Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.

Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия.

Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му.

В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо.

Почивай в мир, Васко!

Завинаги един от нас!", пишат от Спартак.

Кариерата

Боев бе юноша на тима от Варна, като има над 70 мача за мъжкия тим.

През сезони 2007/2008 и 2008/2009 е част от отбора, с който играе в Първа лига.

Играе още за Волов Шумен, Каварна, Атлетик Провадия, Добруджа и Устрем Дончево.