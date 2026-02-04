Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Бивш талант от школата на бразилския гранд Крузейро загина трагично, след като беше уцелен от заблуден куршум. 22-годишният Жоао Виктор да Силва Сантос прекара в кома три седмици в родния си град Масейо в североизточния щат Алагоас.

Младежът пострадал фатално, докато празнувал годишнината на Палма Алагоана - местен клуб, собственост на чичо му. Смъртта му е настъпила във вторник, потвърдиха от държавната болница в Алагоас.

Жоао беше част от отбора на Крузейро до 17 години. След това носеше екипа на отбора на чичо си, участващ в регионален шампионат.

33 мача за Крузейро

"С голяма тъга семейството на Палма изразява своята солидарност в този момент на дълбока скръб за Жоао. Неговите история, всеотдайност и усмивка ще останат завинаги запечатани в паметта на всички, които имаха привилегията да го познават. Нека Бог утеши сърцата на близките, приятелите и съотборниците му", написаха от клуба.

Сантос беше част от младежкия състав на Крузейро между 2019 и 2021 г., като отбеляза един гол в 33 мача. Негови съотборници там бяха вратарят на Крузейро Отавио Коста и Витор Роке, който сега играе за Палмейрас и националния отбор на Бразилия.