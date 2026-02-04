bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Жоао пострадал по време на парти на отбора си, прекарал 3 седмици в кома

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Бивш талант от школата на бразилския гранд Крузейро загина трагично, след като беше уцелен от заблуден куршум. 22-годишният Жоао Виктор да Силва Сантос прекара в кома три седмици в родния си град Масейо в североизточния щат Алагоас.

Младежът пострадал фатално, докато празнувал годишнината на Палма Алагоана - местен клуб, собственост на чичо му. Смъртта му е настъпила във вторник, потвърдиха от държавната болница в Алагоас.

Жоао беше част от отбора на Крузейро до 17 години. След това носеше екипа на отбора на чичо си, участващ в регионален шампионат.

33 мача за Крузейро

"С голяма тъга семейството на Палма изразява своята солидарност в този момент на дълбока скръб за Жоао. Неговите история, всеотдайност и усмивка ще останат завинаги запечатани в паметта на всички, които имаха привилегията да го познават. Нека Бог утеши сърцата на близките, приятелите и съотборниците му", написаха от клуба.

Сантос беше част от младежкия състав на Крузейро между 2019 и 2021 г., като отбеляза един гол в 33 мача. Негови съотборници там бяха вратарят на Крузейро Отавио Коста и Витор Роке, който сега играе за Палмейрас и националния отбор на Бразилия.

Тагове:

футболист смърт крузейро куршум жоао сантос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Последни новини

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!

Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!
Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV