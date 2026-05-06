"Сърцата на децата трябва да са с отбора": Преместиха матура заради световното

Един от най-важните изпити за учениците в Турция ще бъде проведен ден по-рано заради... световното първенство по футбол.
Идеята е на министъра на образованието в югоизточната ни съседка Юсуф Текин и се очаква да бъде осъществена официално до дни.
Футболистите на Турция се класираха за световното в САЩ, Канада и Мексико през плейофите и след победа над Косово. Това ще бъде тяхно трето участие на шампионата на света.
Турция не е играла на Мондиал от 2002 г., когато отборът стана трети. Сега всички в страната залагат големи надежди на добро представяне, а фокусът е върху пълната подкрепа към момчетата на селекционера Винченцо Монтела.
Националният изпит за осмокласниците трябваше да се проведе на 14 юни. Тогава обаче е първият мач на Турция в груповата фаза на шампионата.
От 7:00 ч. сутринта турците играят срещу Австралия и това притеснява министъра.
"Тъй като искаме сърцата на децата ни да бъдат с националния отбор, работим с колегите си изпитът да се проведе в събота, вместо в неделя, за да могат децата ни да следят мача на националния отбор. Ако няма правни или технически пречки, планираме да проведем изпита ден преди това", каза Текин.
Предложението беше прието с одобрение от ученици и учители.
Националният изпит е едно от най-важните събития в живота на учениците в Турция. Той съдържа 90 въпроса от различни сфери - турски език, чужди езици, религия, математика.
На базата на оценката, учениците може да кандидатстват за средни училища.
Турция е в една група на световното с Австралия, Парагвай и САЩ.
Най-доброто представяне на тима са бронзовите медали от 2002 г., а най-големи надежди се възлагат на младата звезда на Реал Мадрид Арда Гюлер.