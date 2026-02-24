Шокиращо ВИДЕО 18+: Родители се налагат без милост на детски мач

Шокиращи кадри от зверски бой на детски мач в Уелс. Грозните сцени са от последните минути на двубоя между отборите U14 на Абъркенфиг и Трефълин в събота.

Скандалът избухва между родители край страничната линия. Фитилът е запален след червен картон на един от невръстните футболисти.

Разярените възрастни се налагат без милост с юмруци въпреки опитите да бъдат разтървани от собствените си деца. Мелето продължава около 90 секунди.

Абсолютно ужасяващ

Някои от участниците падат на земята. А наоколо звучат напразни призиви: "Това е само игра" и "Момчетата ви гледат."

За кратко време кадрите привлякоха над милион гледания в социалните мрежи. Пред WalesOnline очевидец твърди, че боят е бил "абсолютно ужасяващ".

Реферът прекрати двубоя, а сега и двамата отбора стартират вътрешно разследване за инцидента на стадион "Панди Парк" в Бридженд, Южен Уелс.

Страдание и щети

"Запознати сме с видеоклип, разпространяващ се в социалните медии. Изключително сме разочаровани от случилото се. Показаното поведение не отразява стандартите, ценностите или очакванията, които имаме като футболен клуб, фокусиран върху общността", написаха от Абъркенфиг.

"Бихме искали искрено да се извиним на длъжностните лица, на нашите играчи и на по-широката футболна общност за причинените страдания и щети върху репутацията. Ще проведем пълно вътрешно разследване съвместно със съответните ръководни органи.

Ангажирани сме да се справим с този въпрос по подходящ начин и да гарантираме, че ще бъдат извлечени поуки, за да се предотвратят бъдещи подобни прояви."