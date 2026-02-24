bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Шокиращо ВИДЕО 18+: Родители се налагат без милост на детски мач

Властите и клубовете стартират разследване след грозните сцени

Шокиращи кадри от зверски бой на детски мач в Уелс. Грозните сцени са от последните минути на двубоя между отборите U14 на Абъркенфиг и Трефълин в събота.

Скандалът избухва между родители край страничната линия. Фитилът е запален след червен картон на един от невръстните футболисти.

Разярените възрастни се налагат без милост с юмруци въпреки опитите да бъдат разтървани от собствените си деца. Мелето продължава около 90 секунди.

Абсолютно ужасяващ

Някои от участниците падат на земята. А наоколо звучат напразни призиви: "Това е само игра" и "Момчетата ви гледат."

За кратко време кадрите привлякоха над милион гледания в социалните мрежи. Пред WalesOnline очевидец твърди, че боят е бил "абсолютно ужасяващ".

Реферът прекрати двубоя, а сега и двамата отбора стартират вътрешно разследване за инцидента на стадион "Панди Парк" в Бридженд, Южен Уелс.

Страдание и щети

"Запознати сме с видеоклип, разпространяващ се в социалните медии. Изключително сме разочаровани от случилото се. Показаното поведение не отразява стандартите, ценностите или очакванията, които имаме като футболен клуб, фокусиран върху общността", написаха от Абъркенфиг.

"Бихме искали искрено да се извиним на длъжностните лица, на нашите играчи и на по-широката футболна общност за причинените страдания и щети върху репутацията. Ще проведем пълно вътрешно разследване съвместно със съответните ръководни органи.

Ангажирани сме да се справим с този въпрос по подходящ начин и да гарантираме, че ще бъдат извлечени поуки, за да се предотвратят бъдещи подобни прояви."

Тагове:

деца родители бой меле детски мач

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)
Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър

Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър
Клубове и национали готвят протест срещу Стефан Ботев

Клубове и национали готвят протест срещу Стефан Ботев
10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края

10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края

Последни новини

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)
Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър

Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър
Само на 7 и вече с 6 медала! Историята на едно баскетболно чудо (ВИДЕО)

Само на 7 и вече с 6 медала! Историята на едно баскетболно чудо (ВИДЕО)
Легендите винаги се изправят: От Кристиано за Линдзи

Легендите винаги се изправят: От Кристиано за Линдзи
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV