Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Часове след като Стефка Костадинова заяви, че ще бъде издигната за кандидат за народен представител от ДПС-Ново начало и ще се оттегли от битката за председателския пост в Българския олимпийски комитет, Весела Лечева излезе с позиция и призив.

През март 2025 г. двете застанаха една срещу друга на изборен конгрес. Лечева взе по-голяма част от гласовете, но след това своеобразните избори бяха обжалвани в съда. Преди седмица Софийски градски съд бе разгледал 5 от седемте жалби, като се бе произнесъл в полза на Костадинова по една, а в полза на Лечева - по четири.

След като стана ясно, че олимпийската шампионка вече няма да претендира за поста, Лечева поиска и среща с нея.

Позицията

"Приемам изявлението на г-жа Стефка Костадинова като призив към федерациите и индивидуалните членове на БОК, подали искови молби срещу Общото събрание на БОК, проведено на 19 април 2025 г., да ги оттеглят в кратки срокове.

Припомням, че зад исковите молби стоят близки и приятели на г-жа Костадинова. Спортната общественост ще повярва, че това е искрено послание, което цели да бъде затворена една от най-срамните страници в историята на българския спорт, само ако те оттеглят своите жалби. До този момент четири различни състава на Софийския градски съд отхвърлиха жалбите относно законността на Общото събрание като неоснователни, така че казусът изглежда ясен и от правна гледна точка. Единственото, което се постига с продължаващата вече близо година съдебна сага, е затрудняване на работата на Българския олимпийски комитет (БОК) и рушене на репутацията на България във всички международни организации.

За да не бъде възпрепятствана работата на Българския олимпийски комитет, очаквам г-жа Стефка Костадинова в най-кратки срокове да определи ден, в който да осъществим работна среща, на която да предаде офиса, както и всички оперативни задачи и да ни информира за финансовото и кадрово състояние на комитета.

Очаквам ясен отговор по всички въпроси в следващите дни в името на българския спорт и българските спортисти", пишат от щаба на Лечева.

Състоянието на БОК

След изборите Лечева, която не е вписана в Търговския регистър заради жалбите, нямаше достъп до цялата документация и касата на комитета.

Тя обаче получи признание от Международния олимпийски комитет, като бе лице на делегацията ни по време на олимпийските игри в Милано/Кортина.

Административните работи се вършеха от тима на Лечева, а финансите бяха отговорност на щаба на Костадинова.

Заради неразбирателствата, от Международния олимпийски комитет спряха финансирането на родната централа.