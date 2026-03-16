С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

Стана ясен списъкът на футболисти, които ще представят България на международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия – Джакарта.

Родният тим за втора година ще участва в надпреварата, като този път започва надпреварата срещу екзотичния тим на Соломоновите острови. При победа следва шампионски мач с победителя от срещата между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис. Ще има мач и за третото място.

27 са футболистите, които трябва да пътуват в края на март. Това стана ясно от публикувания днес списък на селекционера Александър Димитров.

Списъкът

Ето и пълния списък с повикани състезатели:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф)

Защитници:

Пeтко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Иван Турицов (ЦСКА), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пд), Доминик Янков (Локомотив Сф), Берк Бейхан (Черно море)

Нападатели:

Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Мачове

Срещите ще са в последните дни на март.

На 27 март, в 10:30 ч. българско време, "лъвовете" играят срещу Соломоновите острови.

В 15:00 ч. е Индонезия - Сейнт Китс и Невис

Следващите мачове са на 30 март - среща за третото място в 11:30 ч. и финал в 16:00 ч.