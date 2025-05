"Ще подпиша само в присъствието на баба ми!"

Защото Ламин Ямал каза твърдо "Не"! Той отказа официална фотосесия, след като подписа нов договор с Барселона, посочвайки една причина: баба му Фатима не беше там. Въпреки че родителите и приятелите му бяха на церемонията, а дори и агентът му Жорже Мендеш беше пристигнал ден по-рано, Ямал настоя: "Ще подпиша договора пред камера само в присъствието на баба ми."

Блаугранас отговори с разбиране. Официалната церемония и фотосесията вече са отложени за 13 юли, денят, в който Фатима ще може да бъде наблизо.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN