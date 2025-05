Официално: Ламин Ямал остава в Барселона поне до 2031 г.

Суперталантът на Барселона Ламин Ямал преподписа. 17-годишната звезда удължи договора си с испанския шампион до 2031 г.

Това стана факт днес в клубния офис в присъствието на президента Жоан Лапорта, първия вицепрезидент Рафа Юста и спортния директор Деко.

Според медиите в Каталуния, Ямал е получил тройно увеличение на заплатата и ще прибира 15 млн. евро годишно, като сумата може да достигне 20 млн. заради бонусите.

