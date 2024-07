Синът на Ибрахимович подписа с Милан

Максимилиан Ибрахимович, синът на легендарния нападател Златан Ибрахимович, подписа първия си професионален договор.

17-годишният наследник на бившия шведски национал парафира с с Милан, където баща му действа като съветник на клуба и човек, който е връзката между играчите и ръководството.

Ибрахимович младши ще играе за младежкия отбор на "росонерите", след като през миналия сезон игра за отбора до 18 години.

Той е ляво крило и през кампания 2023/24 изигра 29 мача, в които отбеляза три гола.

Zlatan Ibrahimovic's eldest son, Maximilian, has signed his first professional contract with AC Milan and will play for Milan's reserves, 'Milan Futuro,' in Serie C in the 2024-25 campaign.



They were training together at the club just over a year ago pic.twitter.com/yC8ZRfvgvj