Синът на починал играч донесе късмет на Нюкасъл (ВИДЕО)

Нюкасъл се класира за финала на Карабао къп след втора победа с 2:0 над Арсенал. Точни за "свраките" бяха Джейкъб Мърфи в 20-ата и Антъни Гордън в 52-ата минути, а попадение на Александър Исак още в началото бе отменено от ВАР заради засада.

Това е втори финал за селекцията на Еди Хау за последните 3 сезона, като през 2023 г. "джордитата" загубиха от Манчестър Юнайтед с 0:2, отново за Купата на Лигата. За Арсенал пък остава горчивия вкус в очакване на първи трофей от 2020 година. Тогава "артилеристите" спечелиха ФА Къп след победа над Челси с 2:1.

Enjoy your night, Mags! Thank you to everyone inside St. James' Park for creating such a special atmosphere this evening Wembley bound! pic.twitter.com/OClXidYdnq

Шансовете за трофей през този сезон за Микел Артета и компания се изпаряват. В момента те преследват Ливърпул за първото място във Висшата лига. В Шампионската лига избегнаха плейофи, но евентуални съперници на осминафиналите са Милан и Ювентус.

"Трябва да бъдеш в най-добрия си ден. Това те доближава до трофеите, а ние днес не бяхме. Днес боли, но утре е различен ден" – каза Артета след мача.

"За това колко добър беше този отбор, за селекцията, която Микел Артета събра, те донесоха много радост, но не спечелиха нищо. Това не е достатъчно за очакванията на клуба", сподели бившият централен защитник на Арсенал Мат Ъпсън пред BBC.

Голмайсторът Антъни Гордън обаче успя да подразни феновете на "топчиите" с изказването си след мача. "Чувството е невероятно. Представихме се добре и заслужавахме победата. Имахме план, по който да действаме и мисля, че проработи. Всички знаят, че пресираме. Важно е сега да останем смирени."

Прилагателното "смирен" стана запазена марка за Арсенал през този сезон, след като Арлинг Холанд в началото на кампанията, след равенството 2:2 на "Етихад", се обърна към играчите и мениджъра с думите: "Бъдете смирени".

Преди дни, когато Арсенал унищожи "гражданите" на своя стадион, футболистите и феновете се обърнаха срещу своя съперник със същите думи.

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау пък заяви, че се надява да зарадва феновете с трофей. "Те празнуват по правилния начин, а не по преувеличения. Надявам се заради тях да спечелим трофей."

Последният трофей на "свраките" на Острова бе през далечната 1955 година, когато спечелиха ФА Къп с победа с 3:1 над Манчестър Сити.

We are honoured to have Cheick Tioté's son, Rafael as one of our mascots for tonight's game.



Once a Geordie, always a Geordie. pic.twitter.com/GegjTc4cMI