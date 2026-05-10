Скандал във Висшата лига: Футболист сваля 15-годишна. Появиха се чатове.

Огромен скандал се завихри във Висшата лига на Англия!

Футболист от Борнемут е уличен в размяна на съобщения с 15-годишно момиче.

В социалните мрежи дори се появиха предполагаеми чатове между него и момичето.

Покана

При размяната на съобщения се чете, че 21-годишният испанец кани на среща момичето.

В чата тя пита "Не те ли притеснява, че съм на 15?", а футболистът отговаря - "Има значение, но харесвам по-малки момичета. Не съм бил с 15-годишна".

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds… pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Все още няма потвърждение дали съобщенията са истина или не.

Реакцията на Борнемут

От клуба на Хименес реагираха веднага и го извадиха от състава за мача с Фулъм вчера, в който "черешките" победиха с 1:0.

"Борнемут е наясно с публикациите, които циркулират в социалните мрежи относно десния бек Алекс Хименес. Клубът е наясно със сериозността на въпроса и в момента се разследва. Алекс няма да бъде част от състава за мача от Висшата лига срещу Фулъм, и клубът няма да прави повече изявления засега", се казва в официалното изявление на клуба.

Алекс Хименес е юноша на Реал Мадрид, като е играл и в школата на Милан, както и в мъжкия тим на "росонерите" преди да премине в Борнемут през февруари 2026 г.