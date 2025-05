Скандалът се разраства! Звезда на Реал Мадрид разпространявал детско порно

Испански съд е образувал наказателно производство срещу 22-годишния защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио, обвинен в разпространение на детска порнография.

Асенсио е обвинен след полицейското разследване заедно с трима други бивши съотборници от Реал - Феран Руис, Андрес Гарсия и Хуан Родригес. Това е запис, направен през 2023 г., който показва как негови съотборници правят секс с момичета, които по това време са били на 18 и 16 години.

Според съдебното решение и двете момичета показват симптоми, съответстващи на посттравматично разстройство. Медиите съобщават още, че съдията е подчертал в изявлението си, че има достатъчно доказателства, показващи, че е имало нарушение на неприкосновеността на личния живот, разпространение на записа на трети страни без знанието и съгласието на жертвата, участие в детска порнография...

Real Madrid defender Raul Asencio has been accused of child pornography distribution pic.twitter.com/AG7v85MIXS