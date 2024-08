Свен Горан Ериксон: Всичко беше фантастично, сбогом... (ВИДЕО)

Със смразяващо послание бившият треньор Свен Горан Ериксон, който се бори с рака, отправи послания на живота и се сбогува със света.

75-годишният швед, водил не един и два големи отбори, в това число и националния тим на Англия, разкри миналия януари, че се бори с рак и обяви, че не му остава много време да живее.

Ериксон публикува видео, знаейки, че краят е близо.

"Take care of yourself, and take care of your life, and live it. Bye"



Sven-Goran Eriksson delivers final goodbye and admits how he wants people to remember himhttps://t.co/0sLgRXzo7n pic.twitter.com/7d7IT2JPIa