Те си свалиха гащите, той им отговори с гол от дузпа (СНИМКИ)

Странна сцена се разигра в 39-ата минута на мача Клермон и Анже (2:1).

Гостите със сигурност изпадат със спечелени едва 14 точки. В 28-ата минута те поведоха, а 5 по-късно домакините изравниха от дузпа. След още 6 получиха право да изпълнят нов 11-метров наказателен удар.

Този път отговорността пое роденият в Австрия, но с босненски произход - Мухамед Чам, а феновете зад вратата на Анже се опитаха да го разсеят по изключително любопитен начин.

When you're covering Sunday football and turn to France to watch a Clermont penalty, only to see Angers fans backsides as they moon at the pitch



The pen was scored btw pic.twitter.com/NeBg1SV0Bx