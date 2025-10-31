bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)
&quot;Камп Ноу&quot; отваря врати след 1,5 милиарда евро за ремонт
Снимка: AFP
Снимка: AFP
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Това ще се помни! Барса се прибира у дома и целият свят ще гледа! (СНИМКИ)

&quot;Камп Ноу&quot; отваря врати след 1,5 милиарда евро за ремонт

След повече от две години в строителни тръби, колони и прах, емблематичният Спотифай Камп Ноу“ ще отвори врати за феновете на 7 ноември. Но това не е обикновена тренировка това е първото завръщане на играчите на Барселона в техния исторически дом след грандиозния ремонт, който струва впечатляващите 1,5 милиарда евро!

Само за тренировка

Тренировката ще бъде отворена за публика, като билетите са символични – 5 евро за притежателите на годишни карти и 10 евро за всички останали. Всички приходи ще отидат за благотворителен проект, който подкрепя психичното здраве на хоспитализирани деца и тийнейджъри.

Факт, който впечатлява

Поради текущите ограничения, само 23 000 зрители ще могат да се насладят на събитието седящи на основната трибуна и зад южната врата. Но когато ремонтът бъде напълно завършен, "Камп Ноу" ще може да побере цели 105 000 души, което го прави най-големия стадион в Европа!

Снимка: AFP

В момента тимът на Ханзи Флик играе домакинските си мачове на Олимпийския стадион "Монтжуик", който е с капацитет от 45 000 места. Но сега, тестовата тренировка ще покаже дали системите, достъпът и инфраструктурата на новото бижу са готови за голямото завръщане на феновете.

Снимка: Reuters

За клуба това ще бъде повратен момент завръщането на "Камп Ноу" е ключово не само за магията на футбола, но и за финансовото възстановяване на Барселона, която отчаяно се нуждае от приходи, за да стабилизира своя бюджет.

