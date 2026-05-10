Траур в Барселона: Бащата на Ханси Флик почина

Бащата на Ханси Флик, треньорът на ФК Барселона, е починал в ранните часове на неделя сутринта, само няколко часа преди решаващия мач между „Блаугранас“ и Реал Мадрид на „Камп Ноу“ тази вечер. Началото е 22:00 ч.

„Барселона и цялото семейство на Барса изказват най-дълбоките си съболезнования на Ханси Флик за кончината на баща му. Споделяме мъката му и сме с него и семейството му в този труден момент“, обявиха от клуба в изявление.

Германският треньор информира клуба тази сутрин, както Борда на директорите, така и отбора, а тази вечер реши, че ще бъде на пейката, за да води отбора в Ел Класико, което започва в 22:00 часа.

Съболезнования от Реал

Днешният съперник, Реал Мадрид, също изрази съболезнованията си на Ханси Флик чрез официално съобщение по всичките си канали.

„Реал Мадрид, неговият президент и Бордът на директорите дълбоко съжаляват за кончината на бащата на Ханси Флик. Реал изразява своите съболезнования и обич към семейството му и всички негови близки. Нека почива в мир“, се казва в изявлението.

Ел Класико за милиони: Разкрити са заплатите на звездите на Реал и Барса
