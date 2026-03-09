Ужасяваща контузия в Еквадор шокира феновете (ВИДЕО)

Когато грубостта и липсата на късмет се съберат, футболът може да произведе моменти, които не са за фенове със слаби сърца.

Точно това се случи в двубоя от третия кръг на еквадорското първенство Индепендиенте дел Вале - Мушук Руна.

В 62' Бриан Негро фаулира брутално откъсващия се Жан Пиер Аройо. Още след първото телевизионно повторение на нарушението се видя, че левият глезен на нападателя е поддал.

Главният съдия веднага показа червен картон на аржентинския защитник, чието безразсъдно влизане предизвика масов бой. Треньори и официални лица едва удържаха съотборници на Аройо, които скочиха срещу Негро.

Argentine defender Brian Negro injured Jean Arroyo in Ecuador league and this is the type of injury that you can never ever recover from



10 match ban wouldn’t even be fair for this damage



pic.twitter.com/HCwyNRW7YE — Miss ADEL(@a_derll) March 8, 2026

Кошмар в Еквадор

Виковете от болка на Аройо продължиха и след като получи медицинска помощ. Той беше откаран в най-близката болница, а диагнозата е двойна фрактура на крака - при тибията и фибулата. Сезонът за него приключи, а кариерата му е застрашена.

Бившият национал Антонио Валенсия, който прекара десетилетие в Манчестър Юнайтед, сподели в социалните мрежи снимки от тежката травма на Аройо и изрази възмущението си от случилото се.

Видеото стана хит в социалните мрежи, като феновете са категорични, че червеният картон не е достатъчен и Негро заслужава поне 10 мача наказание.

Индепендиенте спечели с 3:1 и оглавява класирането в ЛигаПро с пълен актив от 9 точки. Мушук Руна остава на 11-ата позиция с 2.