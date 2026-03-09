bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ужасяваща контузия в Еквадор шокира феновете (ВИДЕО)

Червеният картон е малко...

Ужасяваща контузия в Еквадор шокира феновете (ВИДЕО)

Когато грубостта и липсата на късмет се съберат, футболът може да произведе моменти, които не са за фенове със слаби сърца.

Точно това се случи в двубоя от третия кръг на еквадорското първенство Индепендиенте дел Вале - Мушук Руна.

В 62' Бриан Негро фаулира брутално откъсващия се Жан Пиер Аройо. Още след първото телевизионно повторение на нарушението се видя, че левият глезен на нападателя е поддал.

Главният съдия веднага показа червен картон на аржентинския защитник, чието безразсъдно влизане предизвика масов бой. Треньори и официални лица едва удържаха съотборници на Аройо, които скочиха срещу Негро.

Кошмар в Еквадор

Виковете от болка на Аройо продължиха и след като получи медицинска помощ. Той беше откаран в най-близката болница, а диагнозата е двойна фрактура на крака - при тибията и фибулата. Сезонът за него приключи, а кариерата му е застрашена.

Бившият национал Антонио Валенсия, който прекара десетилетие в Манчестър Юнайтед, сподели в социалните мрежи снимки от тежката травма на Аройо и изрази възмущението си от случилото се.

Видеото стана хит в социалните мрежи, като феновете са категорични, че червеният картон не е достатъчен и Негро заслужава поне 10 мача наказание. 

Индепендиенте спечели с 3:1 и оглавява класирането в ЛигаПро с пълен актив от 9 точки. Мушук Руна остава на 11-ата позиция с 2.

 
