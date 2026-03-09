Започва седмицата на баскетболните "лъвици" - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Започва седмицата на женския национален отбор по баскетбол! На 11 и 14 март България играе ключови квалификационни мачове в Пловдив за ЕвроБаскет 2027.

В сряда от 19:00 ч. тимът на Таня Гатева приема Азербайджан - двубой, който може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Българският национален отбор е в оптимателен състав и с пълен актив от точки след първите 3 мача.

"Това е първата тренировка, на която сме в пълен състав. Всичко е наред, здрави сме. Нашите очаквания са в този прозорец отново да направим 3 победи и да се класираме първи в групата.", коментира пред bTV Гатева.

"Много малко време за подготовка, но така е с всички. Надявам се на победи. Надявам се да покажем дух, който да вдъхнови.", заяви президентът на федерацията по баскетбол - Георги Глушков.

Снимка: Lap.bg

Победният ход на "лъвиците"

Момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Водени от капитана Борислава Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.