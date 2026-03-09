bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Започва седмицата на баскетболните "лъвици" - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Националният тим е в оптимален състав преди битките

Започва седмицата на женския национален отбор по баскетбол! На 11 и 14 март България играе ключови квалификационни мачове в Пловдив за ЕвроБаскет 2027.

В сряда от 19:00 ч. тимът на Таня Гатева приема Азербайджан - двубой, който може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Българският национален отбор е в оптимателен състав и с пълен актив от точки след първите 3 мача.

"Това е първата тренировка, на която сме в пълен състав. Всичко е наред, здрави сме. Нашите очаквания са в този прозорец отново да направим 3 победи и да се класираме първи в групата.", коментира пред bTV Гатева.

"Много малко време за подготовка, но така е с всички. Надявам се на победи. Надявам се да покажем дух, който да вдъхнови.", заяви президентът на федерацията по баскетбол - Георги Глушков.

Снимка: Lap.bg

Победният ход на "лъвиците"

Момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Водени от капитана Борислава Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

България Украйна баскетбол жени национален отбор черна гора пряко квалификации азербайджан на живо лъвици георги глушков voyo.bg таня гатева лъвиците Евробаскет 2027

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Късна дузпа запази аванса на Левски на върха

Късна дузпа запази аванса на Левски на върха
Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)
Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъфката

Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъфката
23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)
Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)

Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)

Последни новини

Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъфката

Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъфката
Късна дузпа запази аванса на Левски на върха

Късна дузпа запази аванса на Левски на върха
Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)
След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова

След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV