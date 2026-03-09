bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Късна дузпа запази аванса на Левски на върха

“Сините“ пречупиха Локо Пловдив на “Герена“

Левски запази аванса си на върха в Първа лига, след като победи Локомотив Пловдив с 1:0 у дома в среща от 25-ия кръг. "Сините" изтръгнаха успеха с късна дузпа, реализирана от голмайстора им - Евертон Бала.

По този начин "черно-белите" се изравниха с Черно море по брой поражения на "Герена" в първенството - 44.

Столичният гранд оглавява класирането с 59 точки - 9 пред шампиона Лудогорец, който спечели с 3:0 срещу Монтана по-рано днес.

Левски се измъкна

Левски създаде чисто положение още в 8'. Евертон Бала центрира в наказателното поле и дебютантът Стипе Вуликич свали топката на далечна греда, където Армстронг Око-Флекс беше непокрит. Ирландският нападател стреля, но Лукас Риян изби топката и запази равенството. Само 7 минути по-късно Вуликич засече с глава центриране и вкара, но голът не бе признат заради засада.

Въпреки добрия първи четвърт час, Левски не успя да създаде повече положения пред вратата на Локо до почивката, на която гостите нямаха точен удар.

"Сините" имаха игрово надмощие и през второто полувреме, а в 60' Акрам Бурас отправи точен удар, но право в ръцете на Боян Милосавлевич. Локомотив се бе затворил с всички в последната третина и това положение бе единственото, до което стигнаха домакините за дълъг период от време.

Те не успяваха с множеството си центрирания заради отсъствието на типичен централен нападател, след като Мустафа Сангаре се контузи тежко при победата над Локомотив София, а Хуан Переа си изкара червен картон срещу Лудогорец.

Левски обаче получи шанс, при който защитниците нямаха какво да направят. Главният съдия Димитър Димитров отсъди дузпа за нарушение на Мартин Русков срещу Око-Флекс и Евертон Бала преодоля Милосавлевич за 1:0 в 89'.

Така "сините" записаха 19-ата си победа от началото на сезона и възстановиха преднината си.

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 6. Стипе Вуликич, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин (57' - 99. Радослав Кирилов), 47. Акрам Бурас (86' - 70. Георги Костадинов) - 22. Мазир Сула (80' - 37. Рилдо), 10. Асен Митков (57' - 8. Карлос Охене), 17. Евертон Бала - 11. Армстронг Око-Флекс

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлиевич - 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов (81' - 33. Мартин Атанасов) - 4. Андрей Киндриш - 7. Севи Идриз (70' - 10. Франсиско Политино), 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев (К) (81' - 3. Миха Търдан), 94. Каталин Иту (20' - 99. Жулиен Лами) - 77. Йоел Цварц (81' - 29. Георги Чорбаджийски)

