Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Очакванията са Малена Замфирова да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца - на 10 септември. Това обяви специално за бТВ нейният баща и личен треньор Анатолий Замфиров. Той даде интервю за нашия екип в Грац непосредствено след операцията, продължила повече от 6 часа.

"Считам 10 март за повратна точка във възстановяването. Тя е млад и борбен човек. Смятам, че към 10 септември би трябвало да започне активно възстановяване, да ходи без патерици. Естествено, ще се опитаме и по-рано да стане, но това е крайната дата. Тогава ще може да започне да изгражда мускулатура и да се връща към спортна дейност. На нас нещата ни изглеждат оптимистично. И ще гледаме да съкратим тези срокове с активна рехабилитация и физиотерапия, доколкото е възможно нейният организъм да понесе", обясни Замфиров.

Той разкри и детайли за операцията. "Тя надхвърли очакванията на хирургичния екип като време и се проточи две часа повече от планираното. Това означава над 6 часа. Особени затруднения са срещнали хирурзите с възстановяването на раздробената бедрена кост, която беше счупена доста зле. Добрата новина е, че са успели да направят и фрактурата на таза, където сакроилиачното разделение е фиксирано с 2 винта. Тазът е стабилен и в анатомична позиция."

Снимка: bgnes

Още една операция

"Бедрото е фиксирано с титаниев имплант със заключващи се винтове. Утре ще разбера колко са винтовете отгоре и отдолу. Ние очакваме да са три отгоре и три отдолу, което е доста стабилна конфигурация. Пателарният механизъм и квадрицепсният механизъм работят добре. Така че очакваме бързо и пълно възстановяване на Малена в тази част на хирургията."

"Не можахме да се срещнем с опериращия хирург, тъй като неговите ангажименти също излязоха от контрол и той се насочи към друга дейност. Утре ще се видим с него и той ще ни даде повече информация. Говорих с човек от екипа, който е бил в операцията. Той ми даде първоначална информация, че всичко би трябвало да е добре."

"Очакваме операция в раменната област, където имаме травмирани раменна кост и лопатка, но това ще случи по-натам през седмицата и ще бъде извършено от друг специалист, който работи само рамо и лопатка."

Силни болки

"Това е информацията, която имаме засега. Малена е все още в тежко състояние и много я боли, така че не ни дадоха да я видим. Самата тя не искаше заради силната болка. И за да се контролира болката, изисква освен обезболяващи и опияти. Ще заспи, надяваме се да може да прекара нощта. Стискаме палци сутринта да е в по-добро настроение. Но най-тежката част от тази хирургия мина и се надяваме - мина успешно."

"Утре ще ми покажат снимки от крака, от таза, за да мога и аз самият да добия впечатление и да преценя колко точно добре е минала операцията. След като са фиксирали бедрото, са направили тест за коляното. Коляното изглежда окей, така че там не предстои операция. И смятам, че остава на фона на това, което се случи досега, относително лека операция в областта на рамото. И май това ще е."