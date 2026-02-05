В костюм на котка и с VINI JR на врата (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

В костюм на котка и нашийник с името на Винисиус Джуниър. Така гаджето на звездата на Реал Мадрид се появи в гореща фотосесия.

Вирджиния Фонсека - 26-годишна инфлуенсърка и телевизионна звезда, блесна с дръзката визия в кампания за бразилския развлекателен бранд GSHOW.

Изрязано боди с висока талия и скъпоценни камъни, допълнено с ботуши почти до коляното, фалшиви котешки уши и дори ръкавици с фалшиви нокти... Но най-шокиращият аксесоар от тоалета е нашийникът с надпис VINI JR.

55 милиона последователи

Тоалетът е намигане към емблематичния карнавален костюм от 1998 г., носен от модела и актриса Лума де Оливейра. Приликите с оригинала са впечатляващи, въпреки че Оливейра е с името на тогавашния си партньор Ейке Батиста.

Последователите на Вирджиния в Инстаграм - близо 55 милиона, полудяха по снимките. Включително и самият Винисиус, който я поздрави с коментар за смелостта.

Фонсека е родена в САЩ, но е израснала между Бразилия и Португалия. Връзката ѝ с футболната звезда започна в началото на 2025 г. Тя има три деца от предишен брак с бразилския музикант Зе Фелипе.